🎥 Al opnieuw racedag voor wereldkampioen Verstappen, Lewis Hamilton vermoedde 'manipulatie'

Wereldkampioen Max Verstappen kruipt al opnieuw in zijn bolide om te racen. Lewis Hamilton daarentegen zal wellicht nog even tijd nodig hebben om te bekomen van de uitkomst van het kampioenschap. Hij vermoedde in het slot van de GP van Abu Dhabi 'manipulatie'.

Het moet gezegd: Lewis Hamilton was groots in zijn verlies, ook al leek hij een haast volledige race af te stevenen op de wereldtitel. De Brit stapte kort na de wedstrijd op Verstappen af om hem te feliciteren en later ging ook Hamiltons vader de Nederlander nog proficiat wensen.

Achter de schermen hebben ze er bij Mercedes heel wat meer moeite mee. Na twee verworpen klachten dreigt de Duitse renstal met juridische klachten. Een op tv niet uitgezonden radioboodschap onthult ook wat Hamilton echt dacht. Nadat hij net was ingehaald door Verstappen, zei Hamilton in de radio: "Dit wordt gemanipuleerd, man."

Niet dat ze daar in het kamp-Verstappen wakker van zullen liggen. De nieuwe wereldkampioen gaat overigens al aan het racen. Nuja, hij gaat enkele rondjes afwerken op het circuit van Abu Dhabi. Daar vindt vandaag al een testdag plaats met het oog op 2022 en Verstappen is één van de rijders die in zijn bolide gaat kruipen om zo voor zijn team nog wat meer informatie te verzamelen.