Vader Verstappen onder de indruk: "Dit kon gewoon een film zijn. Beter kan je het niet verzinnen"

Het was een ongelofelijk spannende Grote Prijs, maar uiteindelijk kon Max Verstappen in de allerlaatste ronde de wereldtitel binnenhalen.

Voor vader Jos Verstappen was het een helse race. “Ik ben weggelopen uit de pitbox en ben hierboven in een hokje gaat zitten, alleen voor een tv-scherm. Maar dan kwam op het einde die safety car en dan weet je dat alles nog kan veranderen”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk moesten de achterblijvers plaatsmaken en dan wist vader Verstappen dat het helemaal ging gebeuren voor zijn zoon Max. “De ontlading was enorm. Hier heeft hij al die jaren naar toegewerkt. Hier hebben we het voor gedaan. Hiervoor hebben we samen in dat busje die honderdduizenden kilometers door Europa gereden. Dit is een kinderdroom.”

Verstappen had vooraf nog de nodige raad voor zijn zoon. “Dat hij het moest zien als een normale race. Niet denken aan het kampioenschap. En ik heb gezegd dat hij het kan. Maar Max heeft zoveel vertrouwen, in de hele omgeving, in zichzelf. Hij blijft er gewoon rustig onder. Mercedes heeft dit jaar echt wel geprobeerd om hem van zijn stuk te krijgen, maar dat lukt bij hem gewoon niet. Al die speldenprikken maakten hem alleen maar sterker.”