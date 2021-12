Mercedes wint voor de achtste keer het constructeurskampioenschap, Red Bull Racing en Ferrari mee op het podium

Max Verstappen is de nieuwe wereldkampioen, maar ook Mercedes heeft toch een kleine reden om te juichen, al zal vooral de tweede plaats van Hamilton nu zuur smaken. De renstal heeft namelijk het constructeurskampioenschap gewonnen.

Mercedes zit nu vooral te vloeken na de tweede plaats voor Lewis Hamilton in de WK-stand, maar de renstal is wel de beste ploeg in de Formule 1 dit jaar. De Britse ploeg heeft namelijk vlot het constructeurskampioenschap op haar naam kunnen zetten.

Mercedes zal het seizoen eindigen met 613,5 punten. Red Bull Racing eindigt op de tweede plaats met 585,5 punten, terwijl Ferrari het podium zal vervolledigen met 323,5 punten. De vierde en vijfde plaats zijn voor McLaren en Alpine.