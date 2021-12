Koersdirecteur kop van jut na GP Abu Dhabi: "Een zwarte dag voor formule 1"

Gisteren volgde in de Formule 1 de apotheose van een heerlijk seizoen. Het werd een zinderende wedstrijd met uiteindelijk Max Verstappen als de grote wereldkampioen. Toch waren er ook wel wat discussies na de wedstrijd.

Vooral de beslissing op het einde met de Safety Car en het vervolg zorgde voor wat opschudding. Een nieuwe beslissing die koersdirecteur Michael Masi niet helpt, want er wordt nu al over het algemeen gezegd dat hij volgend seizoen niet meer als koersdirecteur zal mogen werken.

Mark Webber, ex-piloot bij Red Bull, was niet te spreken over het incident met de Safety Car. "Op basis van het seizoen verdient Verstappen de wereldtitel en Hamilton had hem ook na de eerste ronde moeten voorlaten, want het was een goed inhaalmanoeuvre. Wat er echter gebeurt met de Safety Car, is een zwarte dag voor de Formule 1", aldus Webber en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.