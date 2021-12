Verstappen heeft "eindelijk wat geluk", Hamilton sportief in de nederlaag

De Formule 1 kreeg een ongelofelijke ontknoping. In de laatste ronde ging Verstappen voorbij Hamilton naar de wereldtitel.

Max Verstappen was ongelofelijk onder de indruk van zijn zege. “Dit is waanzin, de hele race ben ik blijven vechten. In de laatste ronde kreeg ik de kans. Ik heb zelfs nog steeds kramp. Eindelijk heb ik wat geluk gehad”, vertelde Verstappen.

Daar kwamen heel wat tranen bij kijken. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, maar ik moet mijn team Red Bull en Honda bedanken. Ik hou zoveel van hen. Ik hoop dat ik en dit team dit nog 10, 15 jaar kunnen doen samen. Ik wil de rest van mijn leven blijven, hopelijk laten ze me dat doen.”

Lewis Hamilton was sportief in de nederlaag. “Gefeliciteerd aan Max en zijn team”, liet hij weten. “Ik denk dat wij dit jaar het geweldig hebben gedaan, iedereen heeft heel hard gewerkt het hele jaar. Het was een van de moeilijkste seizoenen ooit. Ik ben trots. We hebben alles gegeven. Ik voelde me de laatste maanden heel goed in de auto. Maar we zitten nog altijd in een pandemie, ik hoop dat iedereen veilig blijft en Kerstmis kan vieren met zijn familie.”