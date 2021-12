Hoogdag in de Formule 1: wie wordt wereldkampioen?

Deze middag is het zo ver. Dan staat in de Formule 1 de GP van Abu Dhabi op het programma. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen en dus weten we meteen ook wie de nieuwe wereldkampioen zal worden.

Max Verstappen of Lewis Hamilton: wie wordt de nieuwe wereldkampioen? Het is een vraag waar we deze middag eindelijk het antwoord op zullen krijgen. Beide heren hebben even veel punten in de WK-stand, maar vandaag zal met de laatste GP de beslissing vallen. Lewis Hamilton deed het de voorbije weken iets beter dan Verstappen, maar het is wel de Nederlander die op de pole zal mogen starten. Hamilton start als tweede, terwijl Norris op de derde plaats zal starten. Kan Hamilton Verstappen voorbij en wereldkampioen worden of houdt de rijder van Red Bull Racing de hele GP stand? Binnen enkele uren weten we het antwoord.