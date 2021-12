Hamilton tankt nog wat extra vertrouwen en blijft Verstappen voor in derde vrije training

Voor de kwalificaties eraan kwamen, konden Hamilton en Verstappen in de derde vrije training hun wagen nog eens testen. Voor Hamilton lijkt het grotendeels naar wens te lopen in Abu Dhabi: hij ging twee tienden van een seconde sneller dan Verstappen.

De eerste ronde van Verstappen was een seconde trager dan zijn tijd in de tweede vrije training. Bottas verbeterde de tijd van Verstappen niet meteen, Hamilton was wel een klasse te sterk. Op mediumbanden zette de Brit zijn grote concurrent op zes tienden van een seconde.

Hamilton verbeterde zijn eigen tijd nadien nog een paar keer. Verstappen probeerde het vervolgens op de zachte band, maar geraakte moeizaam door bocht 6. Bij een volgende poging zette Verstappen wel nog een snel rondje neer: hij strandde op twee tienden van een seconde van Hamilton.

BOTTAS OP RUIME AFSTAND VAN 'GROTE TWEE'

Met 1:23.274 had de regerende wereldkampioen de beste tijd in deze sessie neer, voor Verstappen. Bottas volgde op de derde plaats, nog een keer vijf tienden van een seconde achter Verstappen.