Dat belooft voor een superspannende race: Verstappen vertrekt voor Hamilton en heeft de pole beet in Abu Dhabi

Kan het dan toch lukken, die wereldtitel voor Max Verstappen? Lewis Hamilton moet in de race hem alvast gaan aanvallen en niet andersom. Verstappen bemachtigde tijdens de kwalificaties een sensationele polepositie. Het belooft een superspannende race voor zondag.

In Q1 sneuvelden Latifi, Russel, Räikkönen, Schumacher en Mazepin. In Q2 was dat het lot van Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi en Vettel. Maar de enige vraag die er echt toedeed: wie was het snelst in Q3, Hamilton of Verstappen?

Pérez nam zijn teamgenoot Verstappen op sleeptouw en dat rendeerde: de Nederlander was op dat moment een halve seconde sneller dan zijn grote concurrent. Wie had dat zien komen? Hamilton moest sowieso dus iets proberen in de slotminuten van de kwalificaties.

Dat deed hij ook: de Mercedes-rijder verbeterde zijn tijd, maar dat was nog altijd maar genoeg voor een tweede plaats. De pole is dus voor Verstappen, het is uitkijken naar de allesbeslissende race. McLaren-piloot Norrie zette een knappe derde tijd neer.