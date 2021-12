Tweede oefensessie wel een kolfje naar de hand van Lewis Hamilton, Max Verstappen pas vierde

Dit weekend volgt in Abu Dhabi de ontknoping van de Formule 1. Vandaag stonden er al twee oefensessies op het programma en terwijl Verstappen de snelste was in de eerste sessie, was Hamilton sneller in de tweede sessie.

Max Verstappen maakte deze ochtend indruk in de eerste oefensessie voor de GP van Abu Dhabi, maar deze middag was de snelste tijd voor Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes was sneller dan Ocon en zijn ploegmaat Bottas. Verstappen, de grote concurrent dus van Lewis Hamilton voor de wereldtitel, reed in de tweede oefensessie slechts de vierde tijd. Sergio Perez, de ploegmaat van de Nederlander bij Red Bull Racing, reed dan weer de vijfde tijd. Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y — Formula 1 (@F1) December 10, 2021