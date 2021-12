POLL: Wie pakt de wereldtitel, Verstappen of Hamilton? Met deze voorbeschouwing bent u klaar voor de slotrace!

Een eerste keer Max Verstappen? Of een achtste maal Lewis Hamilton? De wereldtitel gaat naar één van hen, maar naar wie? U mag er zich nu over uitspreken. Om u bij te staan, blikken we vooruit naar de allesbeslissende race in Abu Dhabi en schetsen we ook het seizoen van beide rijders tot dusver.

Circuit in Abu Dhabi

De Grote Prijs van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit beslist het F1-kampioenschap in 2021. Prachtige beelden zijn er elk jaar wel te maken, maar nooit was de race zo belangrijk. Het circuit ligt beide rijders. Hamilton is de man met de meeste zeges achter zijn naam in Abu Dhabi: hij triomfeerde al vijf keer in de Mercedes. Vorig jaar reed Verstappen met meer dan 15 seconden voorsprong op de Mercedessen naar winst.

Een aantal wijzigingen zijn toegebracht aan het circuit. Een chicane werd eruit gelaten, waardoor bocht 7 wijder werd gemaakt. Daarnaast liggen een aantal bochten dermate in het circuit dat de F1-piloten daar nog meer snelheid moeten kunnen maken. Bocht 20 is erop voorzien dat rijders daar vlak uit de bocht kunnen komen.

Seizoen van Verstappen

Max Verstappen haalt het maximale uit de Red Bull en zette dat al om in negen overwinningen: hij won de GP van Emilia-Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, België (helft van de punten), Nederland, de VS en Mexico. Presteerde ijzersterk in het midden van het seizoen. Kon drie races niet uitrijden, wat hem finaal zuur zou kunnen opbreken. Moest in de laatste drie GP's telkens vrede nemen met een tweede plaats.

© photonews

Seizoen van Hamilton

Kreeg voor het eerst in jaren te maken met een concurrent die hem het leven zuur kon maken. Toont zich in de tweede seizoenshelft wel weer erg koelbloedig. Dat draagt bij aan de acht behaalde zeges: Hamilton won de GP van Bahrein, Portugal, Spanje, Groot-Brittanië, Rusland, Sao Paulo, Qatar en Saudi-Arabië. Startte goed en eindigt goed. Lijkt na een motorwissel toch weer iets sneller te zijn, getuige zijn drie recente zeges op rij.

© photonews

Scenario's

Beiden beginnen aan de race met 169,5 punten, maar Verstappen heeft een zege meer. Als geen van beiden de top 10 of de finish haalt, is Verstappen wereldkampioen. Voor het overige is het simpel: wie voor de andere kan eindigen, pakt de wereldtitel... Behalve als Hamilton als negende eindigt en Verstappen tiende wordt en de snelste ronde rijdt. Dan haalt Verstappen het alsnog.