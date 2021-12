Max Verstappen blikt tevreden terug op eerste oefensessies in Abu Dhabi: "We moeten nog wel een paar dingen leren en begrijpen"

Max Verstappen stond lang alleen aan de leiding in het klassement, maar sinds de vorige GP moet hij Lewis Hamilton naast zich dulden. De Nederlander van Red Bull Racing eindigde in de eerste en tweede oefensessie alvast op de eerste en vierde plaats.

Verstappen is tevreden over de eerste dag in Abu Dhabi. Hij legde het uit op Twitter. "Het was leuk om op de verbeterde baan te rijden, maar we moeten nog wel een paar dingen leren en begrijpen. Morgen terug voor meer", aldus Verstappen.

Friday ✅ It was good fun to drive the improved track, but we still have to learn and understand a few things. Back for more tomorrow 💪🏼 #AbuDhabiGP🇦🇪 pic.twitter.com/gcm9ZfPzA8