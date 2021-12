Eerste oefensessie zit erop in Abu Dhabi: snelste tijd voor Max Verstappen, derde plaats voor Lewis Hamilton

Dit weekend is het zo ver: de laatste GP van het seizoen staat op het programma in de Formule 1. Alles kan nog voor de wereldtitel, want Verstappen en Hamilton hebben op dit moment even veel punten.

Deze ochtend stond in Abu Dhabi de eerste oefensessie op het programma en daarin heeft Verstappen getoond dat hij zich niet zo maar naar de slachtbank zal leiden door Mercedes. De Nederlander had namelijk de snelste tijd. Lewis Hamilton moest tevreden zijn met de derde beste tijd. Tussen de twee mogelijke wereldkampioenen eindigde Bottas, ploegmaat van Hamilton, op de tweede plaats. Perez, de ploegmaat van Verstappen, had de vierde beste tijd en de vijfde tijd was voor Tsunoda. 🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



A strong start to the weekend for @Max33Verstappen 👊#F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/sYA0aIP8jO — Formula 1 (@F1) December 10, 2021