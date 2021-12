Sergio Perez blikt vooruit naar de laatste GP van dit seizoen: "We hebben alles gegeven en we zullen dat blijven doen tot de laatste ronde"

Bij Red Bull Racing zijn ze uiteraard al heel trots op waar ze zijn geraakt dit seizoen, maar nu ze er zo dicht bij zijn, willen ze uiteraard het hoogst haalbare in de Formule 1: de wereldtitel. Sergio Perez, de ploegmaat van Max Verstappen, is klaar voor de strijd.

"We hebben ons tot het uiterste ingespannen. We hebben alles gegeven en we zullen dat blijven doen tot de laatste ronde", laat de Mexicaanse ploegmaat van Verstappen weten op de Twitterpagina van Red Bull Racing.

🗣 "We have pushed ourselves to the maximum, we have given it our all and we will continue to do so until the last lap." @SChecoPerez previews the #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/X5gFMoA98z