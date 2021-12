Rijdt Verstappen Hamilton zondag van de baan of niet? Protagonisten rustig op persbabbel: "Goede show van maken"

Rijdt Verstappen Hamilton zondag van de baan of niet? Die vraag houdt de hele F1-wereld, en bij uitbreiding de volledige sportwereld, bezig. Op de persbabbel in Abu Dhabi bleven ze allebei rustig en gaven ze aan er een sportieve, faire strijd van te willen maken.

Net nu er in de Formule 1 ook gegoocheld wordt met halve punten, beginnen de twee kandidaten op de wereldtitel met evenveel punten aan de slotrace. Verstappen en Hamilton hebben er allebei 369,5. Verstappen heeft echter één overwinning meer dan Hamilton behaald. Wie een duiveltje op zijn schouder heeft, denkt dan: als Verstappen Hamilton zondag van de baan rijdt, is hij wereldkampioen.

In de 'event notes' staat echter dat een puntenstraf tot de mogelijkheden behoort bij onsportief rijgedrag. "Daar hoef ik niet aan herinnerd te worden", aldus Verstappen. "Ik ken de sportieve code, er is niets aan toegevoegd." Hamilton heeft er zo zijn eigen kijk op. "Er zijn ooit al eens punten van iemand afgenomen. Het is goed dat dat erin staat", vindt de Brit.

© photonews

De voorbije GP's werden er al sancties bij de vleet uitgedeeld. Is er geen vrees dat een beslissing van de stewards het kampioenschap beslist? "Daar besteed ik geen energie aan", verzekert Hamilton. "Je kan er toch niets aan veranderen", beseft Verstappen. "We willen allebei winnen, we willen er allebei nog één keer een goede show van maken. Daar moet het over gaan."

Eerder op de dag had Red Bull al een eigen persconferentie georganiseerd en toen gaf Verstappen wel aan dat hij zich anders behandeld voelt dan andere Formule 1-rijders. Ook nog opvallend: Hamilton verscheen bij aankomst in Abu Dhabi met een trui waar 'fuck off' op stond. "Ik zag het pas toen ik 'm aan had", beweert Hamilton. De aanloop naar de GP maakt in elk geval al duidelijk: dit wordt een race voor de geschiedenis.