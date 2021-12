Abu Dhabi beslist zondag spannendste kampioenschap in jaren en blijft ook in toekomst op F1-kalender

Het is aftellen naar de GP van Abu Dhabi, waar het spannendste F1-kampioenschap in jaren beslist zal worden en moet blijken of Max Verstappen of Lewis Hamilton de nieuwe wereldkampioen is. Ook de volgende jaren blijft Abu Dhabi op de kalender staan.

In aanloop naar de GP van Abu Dhabi die nu al zo veel stof doet opwaaien, komt de Formule 1 met nog meer nieuws in verband met de race uit de Verenigde Arabische Emiraten. Tot en met 2030 zal daar geracet worden in het kader van de F1.

De Formule 1 heeft met de hoofdstad van de Emiraten een nieuw akkoord bereikt. Dat heeft voor de volgende negen jaar reeds Formule 1-races in Abu Dhabi vastgelegd. De race van Abu Dhabi blijft dus een belangrijke afspraak in het F1-kampioenschap.

Stefano Domenicali 🗣 "We are excited for many years of racing in Abu Dhabi that is ahead of us"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 https://t.co/FH4kEMhFLu — Formula 1 (@F1) December 9, 2021

"We kijken enorm uit naar de seizoensfinale, waar geschiedenis geschreven zal worden. De promotor zorgt altijd voor een ongelooflijke show. Dat gekoppeld aan de veranderingen aan het Yas Marina Circuit om er nog een betere race van te maken, maakt dat we "excited' zijn over de vele racejaren die ons nog wachten in Abu Dhabi", zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali.