Volgens Bernie Ecclestone verloopt het duel tussen Verstappen en Hamilton niet eerlijk: "Mercedes speelt een psychologisch spel"

Komend weekend staat in Abu Dhabi de laatste GP van het seizoen op het programma in de Formule 1. Voor het eerst sinds lang is alles nog mogelijk voor de wereldtitel, want zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton kunnen nog wereldkampioen worden.

Volgens Bernie Ecclestone, ex-baas van de Formule 1, is een oneerlijke strijd, aangezien Verstappen het niet alleen tegen Hamilton opneemt. "Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft veel invloed op de racedirecteuren. Daarnaast speelt Mercedes een psychologisch spel", aldus Ecclestone en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Ecclestone legt uit dat Hamilton meer ervaring heeft, maar toch weet hij niet wie er wereldkampioen zal worden. "Het is goed voor de sport. Vroeger wisten de mensen al wie er wereldkampioen ging worden, maar nu is het anders."