De GP van Abu Dhabi zal voor de beslissing zorgen: wie wordt zondag wereldkampioen in de Formule 1?

Het is razend spannend in de Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton tellen namelijk even veel punten in het klassement. De laatste wedstrijden werden namelijk allemaal gewonnen door de Brit van Mercedes.

Max Verstappen leek lange tijd op weg naar de wereldtitel in de Formule 1, maar alles is opnieuw te herdoen met nog één GP te gaan. Zondag staat deze GP op het programma. Wie kroont zich in Abu Dhabi tot de nieuwe wereldkampioen?

Eén ding is duidelijk en dat is dat het alle kanten uit kan. Toch lijkt Lewis Hamilton voorlopig licht in het voordeel te zijn. Hij kwam uit een geslagen positie terug tot op gelijke hoogte van Verstappen in het klassement.

Daarnaast is de Brit de laatste weken gewoon de betere coureur van de twee. Zijn motor is duidelijk sterker dan die van Verstappen, want zowel in de GP van Brazilië als die van Qatar wist Hamilton aan het langste eind te trekken. Kan de Nederlander de hegemonie van Hamilton alsnog stoppen in de Formule 1 of gaat de wereldtitel opnieuw naar de Brit en Mercedes? We weten het zondagmiddag.