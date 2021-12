Red Bull is streng voor Lewis Hamilton en vraagt herziening uitslag: "We zijn oneerlijk behandeld"

Red Bull legt zich niet neer bij de uitslag van de Grote Prijs Formule 1 van Saoedi-Arabië zondag.

Topman Helmut Marko van Red Bull vindt het niet gepast dat Max Verstappen een straf kreeg. Alles en iedereen moet eraan geloven.

“We vinden dat we oneerlijk zijn behandeld”, zegt hij aan Bild. “We zijn bezig om te bewijzen dat de remactie van Max niet is verhoogd bij het ongeval met Hamilton. Hij heeft niet geremd zodat Hamilton op hem inrijdt. Hamilton heeft zelf een verkeerde inschatting gemaakt en reed tegen Max aan. Helaas zorgde dat voor schade aan onze achterband. Daardoor konden we niet meer aanvallen. Op het rechte stuk moesten we het gaspedaal loslaten om met de band de finish te bereiken. Maar dat is niet het enige dat ons stoort.”

Hij verwacht dan ook een nieuwe beoordeling van de wedstrijdleiding. “We hopen dat er een nieuwe beoordeling komt van de verantwoordelijken als we ons standpunt met feiten kunnen onderbouwen - en dan hopelijk zal er dan een straf zijn voor het Hamilton-kamp.”

Marko verwijst ook naar de GP’s van Silverstone en Boedapest. Hij ziet geen problemen in de rijstijl van Verstappen. “Max’ tweede herstart is een ongeëvenaarde rijprestatie. Dat was de reden waarom we op medium banden reden, omdat we wisten dat Mercedes in de eerste twee ronden beter was met het batterijmanagement en meer vermogen kon oproepen. Daar profiteerde Max hard maar eerlijk van. Hamilton liet het gat open en dat moet je bij Max niet doen.”

In Abu Dhabi wordt het alles of niet. “Allereerst hoop ik dat het resultaat van zondag opnieuw wordt geanalyseerd en in het beste geval ook wordt herzien. Maar we moeten gewoon de race winnen.”