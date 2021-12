Bitsigheid tussen Verstappen en Hamilton: "Niet de Formule 1" vs "Maakte hem niet uit of we finish haalden"

Het lijkt stilaan meer op bitsigheid, de sfeer tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, de twee kandidaten voor de wereldtitel in de Formule 1. Het is al een heel seizoen op het scherpst van de snee tussen de twee. Met de ontknoping van het WK in zicht gaat het er enkel nog feller aan toe.

Verstappen kreeg in de GP van Saoedi-Arabië al een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden tijdens een bocht. Hij wilde daarom Hamilton laten passeren, maar die had diens manoeuvre anders begrepen en het kwam tot een aanrijding. Verstappen kreeg hiervoor dan nog eens een straf van tien seconden.

Mixed emotions from Max Verstappen after F1 fans vote him Driver Of The Day in Jeddah 🎧🗳#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/7IBOlb0jjK — Formula 1 (@F1) December 6, 2021

"Wat gebeurd is, is ongelooflijk. Ik probeer gewoon te racen. Deze sport draait meer om tijdstraffen dan om racen. Voor mij is dit niet de Formule 1", concludeert Verstappen, die zich moest troosten met een tweede plaats en het feit dat de fans herm verkozen als 'Driver of the Day'.

Bij Lewis Hamilton was een heel ander verhaal te horen. "Die kerel is gek", schreeuwde hij al door de radio tijdens de wedstrijd. "Ik probeerde om verstandig te blijven en al mijn ervaring te gebruiken om zo zuiver mogelijk te racen, maar dat was echt heel moeilijk. Het maakte hem niet uit of we de finish haalden of niet", zei Hamilton nog over Verstappen.