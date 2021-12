🎥 Ondertussen elders: zware crash Neuville, F2-wagen getorpedeerd, Oostenrijkse motorcrosser omgekomen

Het zit er bovenarms op in de F1, maar ook in andere klassen zijn er incidenten. Thierry Neuville maakte een zware crash tijdens een test, in de F2 werd een stilstaande wagen getorpedeerd. Het grootste drama speelde zich af in de motorcrosswereld.

Het ene rallyseizoen is nog maar pas afgelopen of de voorbereiding op het volgende is alweer bezig. Daarom legden Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe in het Franse Tarn tests af. Het ging daarbij de verkeerde kant uit: volgens verschillende berichten viel hun wagen dertig beter naar beneden in een ravijn. De fysieke schade zou bij beiden al bij al nog meevallen.

In de Formule 2 werd net als in de F1 geracet in Saoedi-Arabië. De wagen van Théo Pourchaire geraakte echter niet uit de startblokken. De meeste collega's konden hem ontwijken, Enzo Fittipaldi niet. Die merkte de stilstaande wagen te laat op en knalde er vol tegenaan op de achterkant, met alle gevolgen van dien. Veel bleef er van de bolide van Pourchaire niet meer op.

Horrible crash in #F2 with Fittipaldi running into the back of Théo Pourchaire pic.twitter.com/1DakFfvVso — Peter (@PPDeluXe1) December 5, 2021

Ultieme treurnis is er pas in de motorcross en dat heeft niet eens iets met een wedstrijd te maken. Réné Hofer bevond zich op de Lackenspitze skipiste toen daar een lawine ontstond. Elf mensen lieten hierbij het leven en Hofer was één van hen. Hofer was een amper 19-jarige motorcrosser uit Oostenrijk.