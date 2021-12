Tweede rode vlag in GP Formule 1 van Djedda

De race begon met heel veel miserie. Na een crash van Ralf Schumacher werd de rode vlag een eerste keer gehesen.

Bij de herstart hield Verstappen Hamilton achter zich met een afsnijdingsbeweging, maar daar zat toch een stevig geurtje aan.

In de achtergrond reden Perez en Leclerc elkaar aan. Ook Mazepin knalde tegen de muur. Een tweede keer rode vlag.

De jury zette Verstappen op drie voor de tweede herstart, Hamilton op twee. De pole is voor Ocon.

🚩 RED FLAG (LAP 15/50) 🚩



The red flag flies again - Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY