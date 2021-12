Topdag voor Lewis Hamilton: geen bestraffing én de pole, Mercedes leidt de dans voor Red Bull in Jeddah

Onder het avondlicht van Jeddah deed Lewis Hamilton uitstekende zaken. Hij pakte de pole in de GP van Soedi-Arabië, nadat hij in de derde vrije training nog een bestraffing riskeerde. Die hielden de stewards op zak, deze zaterdag had dus niet beter kunnen uitdraaien voor Hamilton.

In de derde vrije training was Max Verstappen sneller dan Lewis Hamilton, maar dat was niet hetgene waar ze zich bij Mercedes zorgen om maakten. Wel was Hamilton betrokken bij twee incidenten waar de stewards zich over moesten uitspreken. Een bestraffing behoorde dus tot de mogelijkheden, maar kwam er uiteindelijk niet.

DROOMSCENARIO VOOR MERCEDES

Zonder muizenissen konden de toppers in de F1 nadien op zoek naar de snelste kwalificatietijd. Mercedes was tijdens Q3 het best op de afspraak: het palmde de eerste twee posities in. Met een polepositie voor Hamilton, die naar een tijd van 1:27.511 knalde. Met Bottas op de tweede plaats werd het het droomscenario voor Mercedes.

Max Verstappen zal in de race van op de derde plaats vertrekken en mag proberen om de Mercedessen aan te vallen. Ferrari-rijder Leclerc nestelde zich in de kwalificaties op de vierde plek. Pérez - ploegmaat van Verstappen - en Gasly maken de top zes compleet.