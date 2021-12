Nagelbijten in Saoedi-Arabië: aantal scenario's waarbij Max Verstappen zondag wereldkampioen kan worden

De GP van Saoedi-Arabië is de voorlaatste race van het jaar. Max Verstappen kan daar wereldkampioen Formule 1 worden. Dat zou de allereerste keer zijn in de loopbaan van de Nederlander. Het moet dan alleszins wel een uiterst succesvol raceweekend voor hem worden.

Het is nagelbijten in het meest spannende Formule 1-seizoen in jaren. Max Verstappen trekt met een voorsprong van 8 punten op Lewis Hamilton naar de laatste twee GP's van het kampioenschap. Hamilton heeft als zevenvoudig wereldkampioen bakken ervaring, maar wie weet komt het niet op de laatste race aan. Als Verstappen in Jeddah de kloof van 8 punten kan vergroten naar 26 punten, is het WK beslist.

Scenario's die Max Verstappen zondag wereldkampioen maken

Verstappen 2de en Hamilton valt uit

Je wenst het niemand toe, maar mechanische pech maakt deel uit van de Formule 1. Stel dat Lewis Hamilton uitvalt door een defect of om een andere reden de race niet kan uitrijden. Dan heeft Verstappen aan een tweede plek in de GP van Saoedi-Arabië genoeg om wereldkampioen te worden.

Verstappen 2de en snelste ronde en Hamilton slechts 10de

Ook met het gegeven van de snelste ronde moet rekening gehouden worden. Kan Verstappen die achter zijn naam krijgen en finisht hij tweede, dan moet hij hopen dat Hamilton niet bij de eerste negen eindigt.

Verstappen 1ste en Hamilton niet in top 6

De beste zaak kan Max Verstappen uiteraard doen door de GP van Saoedi-Arabië te winnen. Dat is echter geen garantie om de wereldtitel al te pakken. Slaagt Hamilton er niet in bij de eerste zes te finishen en Verstappen wint, dan is het wel zover.

Verstappen 1ste en snelste ronde en Hamilton niet in top 5

Als Max Verstappen ook de snelste ronde kan rijden, kom er nog iets meer druk op de schouders van Lewis Hamilton te liggen. De Brit moet immers in de top vijf eindigen als Verstappen de race wint. Iedereen verwacht beide rijders natuurlijk vooraan. Heel groot is de kans niet dat de beslissing dit weekend al valt, maar met de vernoemde scenario's dienen de protagonisten vooraf wel rekening te houden.