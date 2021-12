Lewis Hamilton met eerste statement richting Max Verstappen, zware crash Leclerc

In Saoedi-Arabië kan dit weekend beslist worden over het kampioenschap in de Formule 1. De vrije trainingen leverden alvast spektakel op.

Het parcours in Saoedi-Arabië is nieuw en ook uitdagend voor de piloten en dat bleek ook tijdens de tweede vrije oefensessie. Hamilton - Verstappen 2-0 Daarin knalde Charles Leclerc namelijk tegen de muur, een zware crash was het. Hij kwam met de schrik vrij, maar de sessie werd wel vroegtijdig tot een einde gebracht. Hamilton was in beide oefensessies de snelste en heeft zo met oog op de kwalificaties een eerste prikje uitgedeeld aan Verstappen.