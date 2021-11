Komend weekend wordt het opnieuw enorm spannend in de Formule 1: wat kan Lewis Hamilton tegen Max Verstappen in de GP Saudi-Arabië?

Het is razend spannend in de Formule 1. Er zijn nog twee Grote Prijzen te gaan en met Max Verstappen en Lewis Hamilton maken nog twee rijders kans op de wereldtitel. Verstappen is voorlopig in het voordeel, maar de laatste weken is Hamilton net iets sterker.

Ligt de Formule 1 zondag al in een definitieve plooi? Met de Grote Prijs van Saudi-Arabië zou het zomaar eens kunnen. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is voorlopig 8 punten, waardoor een overwinning dus zeker nodig is voor Hamilton. Maar de Brit van Mercedes heeft de laatste weken laten zien dat hij voorlopig sterker is dan Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing zal de komende twee Grote Prijzen dus alle zeilen moeten bijzetten om zijn voorsprong te behouden. Wie wordt volgens u kampioen? Laat het ons weten!