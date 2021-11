Dan toch: Stoffel Vandoorne blijft volgend seizoen voor Mercedes rijden in Formule E met ook zelfde ploegmaat

Stoffel Vandoorne kan zich blijven uitleven in de Formule E bij de Mercedes-renstal. Het was heel even onzeker of Mercedes wel in de Formule E zou doorgaan. Het Duitse merk bevestigt nu van wel en houdt ook vast aan zijn twee vaste rijders.

Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries vormden de voorbije jaren het rijdersduo van Mercedes in de Formule E. De Vries wekte enige belangstelling uit de Formule 1, maar dit blijft dus het duo voor Mercedes in de Formule E komend seizoen.

"Never change a winning team", zo kondigt Mercedes de beslissing aan. Ook de begeleiding blijft intact, met Ian James als teambaas. In het seizoen 2019-2020 eindigde Vandoorne tweede in het kampioenschap, in 2020-2021 pakte De Vries de wereldtitel. Mercedes was in dat laatste seizoen ook de winnaar bij de constructeurs.

As they say 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑎 𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑎𝑚 😊⁰⁰Happy that #WeDriveTheCity in Season 8 together with @nyckdevries, @svandoorne and Team Principal Ian James. pic.twitter.com/EpvtuSRGep — Mercedes-EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) November 28, 2021

Ongetwijfeld zal ook het nieuwe seizoen met veel ambitie worden aangevat, met hopelijk een nieuwe wereldtitel. Aangezien De Vries die al eens binnenhaalde dan misschien voor Vandoorne.