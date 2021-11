Williams in rouw: legendarische oprichter van het F1-team op 79-jarige leeftijd overleden

Een zwarte dag voor Williams en bij uitbreiding de hele F1-wereld. Sir Frank Williams is overleden, de oprichter van het gelijknamige Formule 1-team. De Brit stond in 1977 aan de wieg van wat één van de traditieteams in de F1 zou worden.

In 1986 belandde Frank Williams in een rolstoel als gevolg van een auto-ongeval. Eerder in het jaar kwam hij in het nieuws met gezondheidsproblemen. Vrijdag moest hij opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis en vanaf dan is het snel gegaan. Frank Williams werd 79.

Tot vorig jaar was er nog altijd een lid van de familie Williams actief bij het Formule 1-team met dezelfde naam. Dat was Claire Williams, de dochter van Frank. Toen zij de renstal verliet, kwam het team in handen van Amerikaanse investeerders.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

Williams heeft al veel succes gekend in de Formule 1, met 9 titels bij de constructeurs en 7 keer had het de wereldkampioen in zijn rangen. Die glorieperiode is wel al even achter de rug. In 1997 werd met Jacques Villeneuve voor het laatst een Williams-rijder wereldkampioen.