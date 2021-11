Jérôme d'Ambrosio laat racewereld niet los: na actieve carrière nu teambaas in de Formule E

Sowieso zal er één Belg betrokken zijn bij de Formule E volgend seizoen: Jérome d'Ambrosio gaat als teambaas aan de slag. D'Ambrosio reed zelf in de Formule E, tot hij in 2020 een punt zette achter zijn actieve loopbaal als racepiloot.

D'Ambrosio schopte het als rijder tot in de koningsklasse van de autosport: in 2010 reed hij in de Formule 1 voor Marussia, in 2011 mocht hij nog een keertje invallen bij Lotus. Vanaf het seizoen 2014-2015 lag zijn focus op de Formule E: in deze klasse reed hij voor Dragon en Mahindra.

D'Ambrosio won doorheen de jaren drie Formule E-races en eindigde vierde in zijn eerste seizoen in de stand. Het zou zijn beste notering zijn. Nu is het dus tijd om een andere rol te gaan vervullen: D'Ambrosio is aangesteld als teambaas bij ROKiT Venturi Team.

OPVOLGER VAN WOLFF

Tot op heden was het Susie Wolff die daar de functie van teambaas vervulde. Zij wordt CEO en D'Ambrosio volgt in haar voetsporen. ROKiT Venturi rekent volgend seizoen op rijders Di Grassi en Mortara.