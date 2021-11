Kubica ook volgend seizoen voor Alfa Romeo reservepiloot

In de Formule 1 zal de Pool Robert Kubica ook volgend seizoen bij Alfa Romeo als reserverijder geboekt staan.

De Zwitserse renstal heeft voor volgend seizoen de Fin Valtteri Bottas die van Mercedes komt en de Chinees Guanyu Zhou aangetrokken.

De 36-jarige Kubica blijft invaller als er iets met hen fout loopt. Dit seizoen kwam hij zo twee keer in actie voor Alfa Romeo.

De carrière van Kubica leek in 2011 voorbij na een ongeval in de rally. In 2019 maakte hij echter zijn opwachting bij Williams. Hij kwam in 2020 bij Alfa Romeo, met behulp van een persoonlijke sponsor.