Hamilton laat uitschijnen dat hij steeds zijn hoofd erbij houdt in duels met Verstappen: "Je moet soms de slimste zijn"

De strijd om de wereldtitel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zit in de laatste rechte lijn. De sfeer tussen de twee is al het hele seizoen gespannen. Hopen maar dat het spel hard, maar fair wordt gespeeld. Hamilton houdt er steeds zijn hoofd bij, zo doet hij uitschijnen.

Hamilton doet er naar eigen zeggen steeds alles aan om een crash tijdens de race te vermijden. "Je moet koste wat kost een aanrijding vermijden, ook al moet je dan soms buiten de baan", vertelt de Brit aan ANP. "Als je koppig bent en voet bij stuk houdt, dan crash je."

OP HET SCHERPST VAN DE SNEE

De duels met Verstappen kunnen op het scherpst van de snee zijn. "Ik denk dat ik in de meeste gevallen heel netjes ben geweest. Je moet soms de slimste zijn en dat kost je dan punten, maar dat is dan maar zo. Ik voel me niet te groot om soms mijn verlies te nemen. Ik vecht dan een ander keer weer terug."

Hamilton is het ondertussen wel gewend om alles uit de kast te halen tegen waardige tegenstanders. "Het is niet de eerste keer dat ik tegen een coureur race die in bepaalde opzichten goed en slecht is, maar ik kan daar nu veel beter mee omgaan dan toen ik zelf een jaar of 24, 25 was. Toen maakte ik ook veel fouten. Ik spreek hem er ook niet op aan. Van Max weet ik dat hij supersnel is en hij zal beter en beter worden naarmate hij ouder wordt."