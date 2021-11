Slecht nieuws voor Max Verstappen: Lewis Hamilton gaat in de volgende GP dezelfde motor gebruiken als diegene waarmee hij indruk maakte in Brazilië

Weet u nog de epische comeback van Lewis Hamilton enkele weken geleden? In de GP van Brazilië moest de Brit van Mercedes op de tiende plaats starten, maar hij kon alsnog naar de overwinning rijden.

Wel, Lewis Hamilton moest toen op de tiende plaats starten, omdat hij gebruik maakte van een nieuwe motor. Het nieuwe speeltje leek duidelijk te werken, want Hamilton reed sneller rond dan zijn grote concurrent Max Verstappen.

In de vorige GP, die van Qatar, heeft Hamilton de motor niet gebruikt, maar volgens Het Laatste Nieuws zal de Brit deze motor wel opnieuw gebruiken in de GP van Saudi-Arabië volgende week. Verstappen is dus gewaarschuwd.