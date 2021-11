Wordt Max Verstappen bij de volgende GP al de nieuwe wereldkampioen? Er zijn een aantal scenario's waardoor het mogelijk is"

Lewis Hamilton is de laatste weken op dreef in de Formule 1, maar toch zou Max Verstappen in de volgende Grote Prijs (die van Saudi-Arabië) zich tot de nieuwe wereldkampioen kunnen kronen.

Sporza heeft namelijk een aantal scenario's bekendgemaakt, waardoor de Nederlander bij de volgende GP al de nieuwe wereldkampioen is. Zo kan Hamilton hem niet meer inhalen als Verstappen zelf wint met de snelste wedstrijdronde en Hamilton niet hoger eindigt dan de zesde plaats. Als Verstappen wint zonder snelste wedstrijdronde, mag Hamilton niet beter doen dan de zevende plaats als de Nederlander al wereldkampioen wil zijn. Als Verstappen tweede wordt met de snelste wedstrijdronde mag Hamilton niet beter doen dan de tiende plaats en als Verstappen gewoon tweede wordt mag Hamilton niet in de punten rijden. De kans lijkt dus klein dat Verstappen in de volgende GP al wereldkampioen wordt, maar je weet maar nooit.