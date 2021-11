Lewis Hamilton komt opnieuw dichter bij Verstappen in het klassement na zege in Qatar: "Ik hou van deze strijd"

Het worden nog enorm spannende weken in de Formule 1. Verstappen leek namelijk de schaapjes op het droge te hebben, maar na twee overwinningen op rij voor Hamilton is het verschil tussen beide heren nog 8 punten. Er zijn nog 2 GP's te gaan.

Lewis Hamilton kijkt alvast uit naar het slot van dit Formule 1-seizoen. De Brit laat het weten op Twitter. "Een geweldige overwinning voor onze eerste keer in Qatar. Het is een hel van een jaar geweest, maar ik hou van deze strijd. Ik ga meteen weer aan de slag, gefocust en klaar voor de laatste twee races. We winnen en we verliezen samen", aldus Hamilton.

A great win for our first time in Qatar. #TEAMLH you keep us going, we keep pushing and we feel your energy more than ever. It’s been one hell of a year but I love this battle. Getting right back to work, focused and ready for the final two races. We win & we lose together. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c