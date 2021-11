Verstappen moet zich melden bij stewards, krijgen kwalificaties nog een staartje?

De stewards hebben Max Verstappen op het matje geroepen na de kwalificatiesessie van zaterdag.

Hamilton zal zondag vanop de pole positie vertrekken in de GP van Qatar. Normaal gezien met zijn grote rivaal Max Verstappen naast hem op P2, maar daar kan wel eens veranderin in komen.

De FIA meldde namelijk na de kwalificatiesessie dat Max Verstappen zich voor de race van zondag moet melden bij de stewards. De Nederlander negeerde in zijn laatste kwalificatieronde de gele vlaggen nadat Gaslly licht gecrasht was.

Bij dubbele gele vlaggen moet de rijder vertragen in de sector om ongelukken te vermijden maar dat deed Verstappen niet. Wat de straf zal zijn, is nog niet duidelijk. Verstappen reed in die laatste kwalificatieronde niet sneller dan in zijn eerste dus de tijd schrappen zou geen probleem zijn voor de Red Bull-rijder. Maar er kan hem ook een gridstraf opgelegd worden.