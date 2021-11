Verstappen en Hamilton blijven met modder gooien: "Het is nu wel duidelijk" vs "Elke rijder buiten Max denkt dat"

Het stof is na de GP van Brazilië nog niet gaan liggen.

Hamilton won in Brazilië voor Verstappen maar moest wel het nodige geduld opbrengen. BIj een eerste inhaalmanoeuvre duwde Verstappen de huidige wereldkampioen zeer wijd over de baan. Mercedes diende klacht in maar ving bot bij de FIA.

"Als we dat toestaan, zal het in de toekomst meer leiden tot 'dirty driving' klinkt het bij de Mercedes-garage. "Alle rijders vonden het bij de briefing een vreemde beslissing om Verstappen niet te bestraffen", aldus Toto Wolff.

Max Verstappen begrijpt de beslissing van de FIA dan weer wel. "Iedere rijder is anders en heeft zijn eigen manier om in te halen. Het is lastig voor de FIA om iedereen over dezelfde kam te scheren. We hadden een lange briefing en ik denk dat het nu wel duidelijk is", vindt de Nederlander.

Maar Hamilton pikte meteen in: "Nee, het is nog niet duidelijk. Elke rijder, buiten Max misschien, vroeg om verduidelijking maar die kwam er niet. Het is nog altijd niet duidelijk wat de track limits zijn als we inhalen. We willen een rechte lijn en als de FIA dezelfde regels hanteert als in Sao Paolo, zouden we geholpen zijn als ze consistent blijven", besluit Hamilton.