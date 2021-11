Thierry Neuville eindigt op vierde plaats in Monza: "Genieten!"

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe zijn als vierde geëindigd in de Rally van Monza.

De Rally van Monza was de slotwedstrijd van het WRC 2021. In de WK-stand eindigt Neuville als derde na wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) en vicewereldkampioen Elfyn Evens (Toyota Yaris WRC).

“Ik had een goede ochtend waarbij ik drie klassementsritten won. Mijn focus lag vandaag op het genieten van de laatste klassementsritten van het seizoen met onze Hyundai i20 Coupé WRC, de laatste runs in dit tijdperk van het WRC. We hebben vijf mooie jaren met deze wagen en Hyundai Motorsport gekend. Ik houd er speciale herinneringen aan over. Nu is het uitkijken naar het nieuwe avontuur in 2022. Op naar nog meer memorabele momenten met dit team”, klinkt het.

Het WRC 2022 start op 20 januari met Monte Carlo. Daar zullen hybrides hun opwachting maken.