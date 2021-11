Hamilton verkleint de achterstand op Verstappen na winst in Qatar

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs Formule 1 van Qatar gewonnen en komt zo op acht punten van Max Verstappen.

De Britse wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding in de Grote Prijs van Qatar. Max Verstappen eindigde op de tweede plaats en reed ook de snelste ronde.

Daardoor is de voorsprong van de Nederlander op Hamilton nog acht punten in plaats van veertien voor de GP van Qatar.

Verstappen had nog een gridstraf gekregen, waardoor hij vanop de zevende plek moest starten, in plaats van als tweede. Er staan nog twee GP’s op de agenda, op 5 december in Saudi-Arabië en op 12 december in Abu Dhabi.