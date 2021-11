Laatste vrije oefensessie in Qatar voorspelt niet veel goeds voor Max Verstappen

Dit weekend racen de F1-bolides voor de eerste keer op het circuit van Qatar, wat de vrije oefensessie extra belangrijk maakte. Vrijdag maakte Verstappen een goede beurt in de eerste vrije oefensessie. Ook Gasly bleef met zijn Alpha Tauri de twee Mercedessen voor. In de tweede vrije oefensessie gingen Bottas en Gasly Verstappen voorbij.

Het leek een dubbeltje op zijn kant te gaan worden voor de laatste vrije oefensessie waarin de auto's meestal het meeste hun snelheid benaderen waarmee ze de kwalificaties zullen aanvatten zaterdagnamiddag.

In die laatste oefensessie toonde Mercedes zich opnieuw heer en meester. Bottas klokte de beste tijd, voor Hamilton. Max Verstappen strandde op de derde plek, voor Gasly en Perez. Als de kwalificaties ook zo eindigen, zal Verstappen een hele kluif hebben aan de Mercedes-bolide tijdens de race van zondag.

🏁 END OF FP3 🏁



Mercedes look strong heading into qualifying#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/p6KJBcqwyV