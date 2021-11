Hamilton zet Verstappen onder druk en pakt de pole positie in Qatar

Lewis Hamilton heeft de twijfel bij Red Bull nog wat meer doen toeslaan.

De Brit zal zondag namelijk vanop pole positie starten in de GP van Qatar. Hamilton klokte in zijn Mercedes het snelste rondje neer tijdens de kwalificaties van zaterdag. Verstappen start naast hem, Bottas start vanop P3.

Het lijkt wel of het momentum nu bij Mercedes en Hamilton ligt. De Brit stond vorige week nog meer dan 20 punten achter op Verstappen maar liet een nieuwe krachtbron steken en vliegt nu over het circuit. Hamilton was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen tijdens de kwalifficaties.

Opvallend: Verstappens teammaat Sergio Perez raakte niet in Q3 en zal vanop P11 van start gaan zondag. Charlers Leclerc pas vanop P13, wat opnieuw spanning brengt in de strijd om de derde plaats voor het constructeurskampioenschap.