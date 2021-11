Nog geen uitspraak na verzoek van Mercedes: "Ik zou die actie herhalen"

Max Verstappen weet nog altijd niet of hij een sanctie mag verwachten na het herzieningsverzoek van Mercedes.

Mercedes had na de GP van Brazilië geprotesteerd over het rijgedrag van Max Verstappen. De Nederlander liet in ronde 48 de snellere Hamilton niet passeren.

Beide ploegen mochten via een videoconferentie hun verhaal doen. Volgens een woordvoerder van de internationale autosportfederatie FIA wordt de beslissing pas vrijdag bekendgemaakt, twee dagen voor de Grote Prijs van Qatar.

Verstappen is duidelijk dat hij vrijgesproken moet worden. "En als dat niet gebeurt, is dat niet het einde van de wereld. Indien ik de kans krijg, zou ik die actie herhalen."