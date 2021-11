Max Verstappen maakt indruk in oefenritten Qatar: Nederlander is twee keer sneller dan Lewis Hamilton

Sterke prestatie van Max Verstappen in de eerste oefenritten voor de Grote Prijs van Qatar. De Nederlander was namelijk de snelste in de eerste oefensessie. In de tweede oefensessie was Bottas de snelste, maar Verstappen eindigde wel opnieuw voor Hamilton.

Vandaag stonden de eerste twee oefensessies op het programma in Qatar. In de eerste oefensessie maakte Verstappen een sterke indruk, want de Nederlander was de snelste. Hij haalde het voor Gasly en Bottas. In de tweede oefensessie was er wel een "overwinning" voor Mercedes, want Bottas had de snelste tijd. Hij haalde het voor opnieuw Gasly en Verstappen. Hamilton eindigde hier net achter Verstappen op de vierde plaats.