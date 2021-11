Alpine en Alfa Romeo rond voor 2022: eerste Chinees ooit in de F1 volgend jaar ploegmaat van Bottas

Valtteri Bottas krijgt volgend jaar in de Formule 1 een Chinese ploegmaat aan zijn zijde. Dat is een primeur, want nog nooit eerder reed een Chinees in de Formule 1. Guanyu Zhou rijdt in 2022 net als Bottas voor Alfa Romeo.

Valtteri Bottas maakt zoals bekend de overstap van Mercedes naar Alfa Romeo. Hij gaat dus een duo vormen met Zhou, die momenteel tweede staat in het Formule 2-kampioenschap. De 22-jarige piloot mag zich binnenkort dus proberen te bewijzen op het hoogste niveau. Ook de leider in het Formule 2-kampioenschap, de Australiër Piastri, maakt volgend jaar deel uit van een F1-team, maar dan als reserverijder. Alpine houdt hem achter de hand, moest er iets gebeuren met één van de vaste rijders. Dat zijn ook volgend jaar Alonso en Ocon.