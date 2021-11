Red Bull enorm onder de indruk van Mercedes: "Een raket"

Red Bull heeft nogal opgekeken van de snelheid die Lewis Hamilton met zijn nieuwe motor haalde.

Leuws Hamilton heeft indruk gemaakt met zijn nieuwe motor. “Zo’n motor hebben we de afgelopen jaren niet gezien bij Mercedes. Ongelooflijk”, zei topman Helmut Marko van de renstal van kampioenschapsleider Max Verstappen aan het Duitse Sky Sport. “Ze zijn erin geslaagd om in een cruciale fase van het seizoen een raket tevoorschijn te toveren.”

Hamilton kwam in actie met zijn vijfde verbrandingsmotor en moest daardoor vijf plaatsen gridstraf aanvaarden. In geen tijd raakte hij echter weer voorin.

“We zagen deze snelheid van Hamilton op het rechte stuk dit weekend voor het eerst en prakkiseren over hoe dit mogelijk is. We hebben de ingenieurs van onze motorleverancier Honda er al bij geroepen. We hebben in Brazilië de schade kunnen beperken, maar als dit zo doorgaat, zie ik het somber in voor onze kansen in het wereldkampioenschap.”

Het verschil tussen leider Verstappen en Hamilton bedraagt op dit moment 14 punten. Er staan nog drie races op de agenda.