Mercedes foetert ook na waanzinnig knappe zege van Hamilton, 14 punten scheiden nummers 1 en 2 in WK-stand

Waanzinnig knap wat Hamilton realiseerde in Brazilië. De onvrede bij Mercedes vanwege enkele beslissingen is echter nog niet gaan liggen. Het gevoel overheerst bij de Duitse renstal dat het het hele raceweekend streng bestraft werd, in tegenstelling tot concurrent Red Bull.

Mercedes-baas Toto Wolff had ook tijdens de race iets om zich over op te winden: in het duel met Hamilton ging Verstappen volgens hem over de schreef. "Als je iemand zo de baan uitduwt, is een straf op zijn plaats. De wedstrijdleiding schuift het onder het tapijt. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het is beschamend. Max had minimaal vijf seconden tijdstraf moeten krijgen en dat weet hij zelf ook."

En dan was er nog heel die heisa over de achtervleugel(s). "Wij hadden een gebroken onderdeel op onze achtervleugel, waar we niet naar konden kijken en niet konden analyseren. Dat we daar dan een diskwalificatie voor krijgen, is erg hard. En dan zie je dat Red Bull tot drie keer toe een achtervleugel mag vervangen in parc fermé. Dat blijft allemaal zonder gevolgen."

Toen de diskwalificatie uitgeroepen werd leek het kampioenschap beslist, maar Hamilton pakte uit met inhaalraces in de sprint en in de eigenlijke race en won zo zelfs. Verstappen staat nog 14 punten voor in de stand, met nog drie GP's te gaan.