Max Verstappen neemt genoegen met tweede plaats: "Was gewoon te langzaam"

Max Verstappen werd zondag in de Grote Prijs van Brazilië tweede na Lewis Hamilton.

De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. “Ik heb alles gegeven en heb echt alles geprobeerd om hem achter me te houden, maar ik was gewoon te langzaam”, zei Max Verstappen bij Ziggo Sport.

Verstappen weet ook heel goed wat er het verschil gemaakt heeft. “Mercedes had een verse motor en daar haalden ze dit weekend meer snelheid uit. Wij waren vorige week sneller in Mexico en ik denk dat we de komende races weer dichter bij elkaar zitten.”

Uiteindelijk verdient hij ook punten en is de voorsprong er nog altijd. “Ik moet tevreden zijn met deze tweede plaats. Het is een prima resultaat en heeft me weer belangrijke punten opgeleverd.”