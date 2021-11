Strijd voor de wereldtitel in de Formule 1 blijft razend spannend: Lewis Hamilton wint GP van Brazilië na fantastische inhaalrace

Straffe prestatie van Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Brazilië. De Brit van Mercedes begon op de tiende plaats, maar na een knappe inhaalwedstrijd haalde Hamilton alsnog de overwinning binnen.

Ondanks dat Lewis Hamilton op de tiende plaats moest beginnen in de GP van Brazilië werd het al snel duidelijk dat hij een gooi wilde doen naar de overwinning. Het moest ook, want als de zege naar Verstappen ging, leek de strijd voor de wereldtitel voorbij.

Hamilton kon heel wat rijders oprollen, maar enkel Verstappen kon zich stevig verweren. Toch moest ook de Nederlander zich gewonnen geven in het slot. Zo ging de zege naar de Britse rijder van Mercedes. Door deze overwinning loopt Hamilton 8 punten in op Verstappen in de WK-stand. Het verschil tussen beide heren is nu nog 13 punten.