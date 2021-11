Verrassende snelste wagen in FP2, Hamilton trager dan tijdens qualifying

Het was een rumoerige zaterdagochtend in de paddock van het circuit van Interlagos. De stewards riepen Hamilton meermaals bij zich en ook Verstappen moest zich melden vanwege een probleem met de achtervleugel van Hamilton tijdens de kwalificaties. Er wordt gevreesd voor een diskwalificatie van Hamilton maar de stewards hebben zich nog steeds niet uigesproken over een strafmaatregel.

In de tweede vrije oefensessie waren het verrassend genoeg niet de topwagens die als snelste over de finish kwamen. De Alpines reden heel sterk met Alonso op de eerste plaats en Ocon op plek 4. Verstappen en Bottas claimden plaatsen 2 en 3. Hamilton werd pas vijfde terwijl hij gisteren nog de snelste tijd neerzette tijdens de kwalificaties.

Ook de Alfa Romeo's leken snel te zijn met een 7e plaats voor Giovinazzi en een 10e plek voor Raikkonen.

