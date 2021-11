Ook Verstappen in de problemen na kwalificaties sprintrace

Nadat Lewis Hamilton vandaag uitleg moet verschaffen na de kwalificaties voor de sprintrace, wordt ook Max Verstappen op het matje geroepen.

Hamilton moet vandaag al de nodige uitleg verschaffen over het gebruik van de DRS in de kwalificaties van de sprintrace.

Ook de Nederlander Max Verstappen moet vandaag uitleg gaan geven. Welke overtreding hij zou gemaakt hebben is niet duidelijk.

Volgens de stewards gaat het over de toegangsregels voor de zone waar de wagens na de race worden gestald.

Op sociale media is te zien dat Verstappen naar de achtervleugels van de bolide van Hamilton gaat kijken en die even aanraakt. Of het daarover gaat is echter niet duidelijk.

Verstappen moet om 13.30 uur de nodige uitleg geven.