Max Verstappen krijgt boete voor spionage bij Mercedes

Er lijkt dan toch nog een vervolg te komen aan de soap rond een mogelijke diskwalificatie van Hamilton en een straf voor Verstappen.

WK-leider Max Verstappen heeft alvast een straf gekregen van de FIA. Geen tijd-, grid- of puntenstraf maar wel een boete van 50.000 euro. Een fikse boete, al staat die wel in schril contrast met het miljoenencontract van Verstappen.

De Nederlander krijgt die straf omdat hij de achtervleugel van Hamilton aanraakte na de kwalificaties omdat die volgens hem niet reglementair was.

Hamilton en Verstappen moesten zaterdagmiddag bij de FIA komen (apart) en de straf voor Verstappen is nu bekend. Of er nog een straf komt voor Hamilton is nog niet bekend, maar als de achtervleugel niet reglementair was kan Hamilton gediskwalificeerd worden.