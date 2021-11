Lewis Hamilton gediskwalificeerd door inbreuk op DRS-regels

Een halfuur geleden raakte bekend dat Verstappen een boete van 50.000 euro moest ophoesten wegens het aanraken van de auto van Hamilton na de kwalificatiesessie.

Waarom deed hij dat? Omdat de Nederlander vermoedde dat Mercedes en Hamilton de achtervleugel wat groter hadden gemaakt waardoor de wagen sneller zou zijn op een recht stuk wanneer de vleugel werd open gezet met DRS.

De stewards hebben de zaak de hele dag bekeken en besloten dat Hamilton gediskwalificeerd is van de kwalificatiesessie. De Brit zal daardoor vanop de laatste plaats van start gaan in de sprintrace van zaterdagavond. Daar kan hij nog een paar plaatsen goed maken om de race van zondag aan te vatten.

Verstappen zal dus vanop pole starten zaterdag, voor Bottas en Perez.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP šŸ‡§šŸ‡· #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN